Ceferin sulla polemica calendari: "Si lamentano i calciatori ben pagati ma..."

"Cosa penso del calendario? È sempre pieno e non c'è spazio per nuove competizioni, i giocatori sono tutti molto impegnati a giocare, probabilmente troppo. Ma in realtà sono soprattutto i giocatori ben pagati a lamentarsi. La situazione è complessa: i club hanno bisogno di più partite per pagare giocatori e allenatori. Se ci fossero meno partite, la loro attività non sarebbe sostenibile". Così il presidente dell'Uefa , Aleksander Ceferin , intervistato dal quotidiano sloveno 'Delo', dice la sua sul calcio moderno e sui profondi cambiamenti degli ultimi tempi.

Ceferin: "Riforma della Champions League? Feedback positivi"

"Reazioni alla riforma della Champions? Ho sentito solo risposte positive", ammette il numero uno dell'Uefa. "Inizialmente l'attenzione era rivolta ai critici di turno, che intervengono ogni volta che c'è un cambiamento. Stimo che il 99% delle persone sia ormai soddisfatto della rinnovata Champions League. La competizione è ancora più imprevedibile di prima: nessuno sapeva fino all'ultimo momento se si sarebbe qualificato. È un successo perfetto e gli ascolti della Champions League sono eccellenti. Tutte e tre le competizioni, tra cui l'Europa League e la Conference League, hanno successo. Gli sponsor sono lieti che anche i team più piccoli abbiano l'opportunità di partecipare. Ora tutti vorrebbero partecipare e investire ancora di più nelle competizioni Uefa, e questo vale anche per le emittenti televisive e di altro tipo che si sono assicurate la copertura delle partite".

Ceferin: "Il calcio non è facile, dopo Psg-City ho visto..."

"Come ho vissuto gli ultimi momenti della League Phase di Champions? I presidenti delle big europee tremavano all'idea di non qualificarsi direttamente agli ottavi", ammette Ceferin. "Vi svelo un aneddoto: ero a Parigi per Psg-Manchester City. Sul 2-0 per gli inglesi, il mio amico Nasser Al-Khelaifi mi ha detto che non sapeva se avrebbe continuato a lavorare nel calcio, a causa di tutto lo stress che stava attraversando. Dopo il 4-2 finale, l'altro mio amico, il presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak, sembrava molto provato e mi sono sentito davvero male per lui... Il calcio non è facile, puoi fare tutto bene e tuttavia le cose vanno diversamente. Ma c'è un'altra cosa che mi fa piacere: anche quelli che ho visto tremare sono entusiasti del nuovo formato della Champions League".

Ceferin: "Vi dico la mia sul tetto salariale in Europa"

"Tetto salariale come proposto da Rummenigge? I nostri avvocati hanno parlato anche con l'Unione Europea. Un tetto salariale rigido sarebbe probabilmente impossibile", spiega Ceferin che poi aggiunge: "Abbiamo già fissato un tetto massimo del 70% alla percentuale di entrate che il club può spendere per gli stipendi dei giocatori. Ci sono molti club che non riescono a farcela e vogliono almeno l'80 percento, quindi potremmo dover cambiare le cose. I club dovrebbero riconoscere che hanno bisogno di più partite se vogliono pagare i giocatori. Alcuni campionati nazionali hanno due coppe. Sono disposti ad avere meno squadre in campionato o una coppa in meno? I giocatori sono disposti ad accettare una riduzione dello stipendio? È un dibattito complicato, ma che viene semplificato da vari “opinion maker” o allenatori che amano parlare di più quando vanno bene e un po’ meno quando vanno male. Si dice che la Uefa e la Fifa prendano solo soldi, ma la Uefa reinveste il 97% dei suoi ricavi nel calcio".