"Eroici!" un docufilm da Nastro d'Argento

Presentato lo scorso ottobre, ha riscosso successo di pubblica e critica e ieri sera ha ricevuto un prestigioso riconoscimento meritando il podio dei Nastri d'Argento nella speciale categoria: "Il racconto dello sport".

Durante la premiazione, nella splendida sala 5 del Cinema Barberini, sul palco sono saliti il direttore, Ivan Zazzaroni, il regista Giuseppe Marco Albano e lo scrittore Shadi Cioffi. A loro il piacere di raccontare cosa abbia significato, e significhi ancora oggi, "Eroici!". «Io da piccolo volevo diventare Giovanni Veronesi», ha esordito scherzando Zazzaroni, citando il regista de: "La Valanga azzurra".

Grande emozione sul palco

Tra una gag e l'altra, in un clima di grande cordialità, il direttore del Corriere dello Sport - Stadio ha ricordato come celebrare i «nostri primi 100 anni solo sulla carta ci sembrasse vecchio e allora Daniele Quinzi (direttore marketing, ndr) ha avuto l'intuizione del film. Io sono stato il primo a non crederci, lo ammetto, e invece oggi siamo qui a ritirare questo premio. Le persone che hanno lavorato al film sono state tutte bravissime, mi rompevano le scatole ogni giorno con le loro idee e alla fine abbiamo portato con noi 16 grandi professionisti, che hanno partecipato con emozione raccontando cosa sia per loro lo sport. Credo che, anche grazie a Groenlandia, questo prodotto sia riuscito molto bene. È stato fastidiosissimo e lunghissimo ma proprio per questo motivo siamo stati premiati». Momenti di grande emozione quando Zazzaroni ha paragonato le edicole ai cinema, beni preziosi da tutelare ad ogni costo: «Vedendo questa sala ho pensato che abbiamo lo stesso problema, noi e il cinema: la comodità della gente e la tecnologia. Con sale come questa, concorrenziali, le persone escono di casa: dobbiamo salvaguardarle così come le edicole». Applausi.

Tra una battuta e l'altra e il ricordo della Valanga Azzurra dello sci (il documentario che ha vinto il Nastro d'Argento) è stato impossibile non emozionarsi con le parole di Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso. Anche il loro film era nella cinquina finalista: «Quando si ha un genitore in vita si cerca di portarlo a mangiare una pizza, a fare una passeggiata, si vuole trascorrere più tempo insieme. Io ho perso mio padre che avevo 13 anni e non sapevo come ricambiare il suo affetto. Ho deciso di fargli questo piccolo regalo e ora, se ci vede dal cielo, potrà dire che anche dopo 50 anni c'è chi ha fatto per lui qualcosa di bello. Il calcio è completamente diverso, ho cercato di trovare in qualunque allenatore della Lazio qualcosa che si avvicinasse a babbo e in qualche modo ci sono riuscito. Spero che Baroni possa indossare in una partita importante la giacca di mio papà dell'anno dello scudetto».

Passione, professionalità e autorevolezza

Se e quando succederà il Corriere dello Sport lo racconterà. Come ha fatto negli ultimi 100 anni e come farà anche in futuro. Perché sì, si può raccontare lo sport in tanti modi: sulla carta, sul web, sul grande e sul piccolo schermo. Il segreto è sempre lo stesso: passione, professionalità, autorevolezza. E quando serve un pizzico di sana follia. Come quella che ha portato il Corriere dello Sport a ricevere un premio al cinema nel centro di Roma in una tiepida serata di primavera.