C'era una volta la Serie A dei supercannonieri, della Scarpa d'Oro di Luca Toni, Francesco Totti e Ciro Immobile. Ora quei giocatori, nel nostro campionato, non ci sono più. Almeno stando all'ultimo report diffuso dal Cies, che analizza i 100 calciatori più performanti al mondo da una prospettiva offensiva in termini di statistiche in tre aree del gioco: attacco, creazione di occasioni e finalizzazione. La risposta dell'Osservatorio sul calcio è di quelle che non ti aspetti: nella top 100 non c'è nessun italiano. La vetta della classifica la conquista Michael Olise, con un indice medio di 88,5 secondo i tre fattori considerati dal Cies e un valore massimo di 99 nella creazione di occasioni. Il centrocampista nazionale francese del Bayern Monaco si piazza davanti allo spagnolo del Barcellona Lamine Yamal (87,7) e al tedesco Florian Wirtz del Bayer Leverkusen (85,0). Si guadagnano la top 10 anche due brasiliani (Vinícius Júnior e Savinho), due francesi (Ousmane Dembélé e Désiré Doué), un inglese (Bukayo Saka), un egiziano (Mohamed Salah) e un olandese (Noa Lang). Quest'ultimo è il giocatore più quotato attivo al di fuori dei cinque grandi campionati europei. È davanti a Estevao Willian (al Palmeiras in prestito dal Chelsea) e Rodri Sánchez (Al-Arabi). I giocatori più anziani nella top 100 sono Iago Aspas (Celta Vigo), Karim Benzema (Al-Ittihad) e Yacine Brahimi (Al-Gharafa). Il Cies fa sapere che sono stati presi in considerazione solo i calciatori che hanno giocato almeno 1.080 minuti durante la stagione in corso. E la Serie A?