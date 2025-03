Diretta maltempo, le ultime notizie su Fiorentina-Juve e Bologna-Lazio. Rinviata Pisa-Mantova

Continua l'allerta meteo in Toscana e in Emilia-Romagna. Dalla mattinata di ieri, 14 marzo, il presidente della Regione Eugenio Giani ha emanato l'allerta rossa nelle province di Prato, Pistoia, Firenze e Pisa. Lavoro continuo da parte degli organi competenti per controllare il livello dell'Arno. A seguito del maltempo, rinviata Pisa-Mantova di Serie B. Le ultime su Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio. Aggiornamenti in tempo reale.