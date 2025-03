Gattuso, sfogo clamoroso in diretta tv: urla e insulti in ogni lingua

Gattuso furioso in diretta tv dopo la pesante sconfitta del suo Hajduk Spalato in casa del Rijeka , nello scontro al vertice che ha certificato il sorpasso dei rivali sulla squadra allenata dall'ex Milan e Napoli. Al termine dei 90 minuti, nel mirino di "Ringhio" è finito il talent di SuperSport Josko Jelicic , che nelle ultime settimane ha criticato aspramente il gioco dell'Hajduk. Gattuso non le ha certo mandate a dire all'ex calciatore croato. Il video è virale .

Gattuso, sfogo in diretta tv: lo scontro con Jelicic

Sfogo in diretta tv di Gennaro Gattuso, reduce dal 3-0 maturato sul campo tra il Rijeka e il suo Hajduk Spalato. "Devi avere rispetto per le persone", ha detto l'ex centrocampista del Milan a Josko Jelicic presentandosi a SuperSport, televisione croata che commenta ogni weekend le gare del massimo campionato nazionale. "Sei una brutta persona", ha poi aggiunto Gattuso, in risposta al "giocate malissimo" del classe '71 con un passato nella Dinamo Zagabria e nello stesso Hajduk. L'ex tecnico del Napoli, alternando italiano, inglese e spagnolo, è andato faccia a faccia con il suo interlocutore, puntandogli il dito contro: "Tu hai giocato a calcio e conosci le situazioni. Non hai rispetto per le persone, che cosa hai vinto in carriera? Quando parli, sembra che hai vinto tutto...", ha sottolineato Gattuso. Jelicic ha accettato il confronto, ma non ha gradito l'atteggiamento del manager calabrese, pretendendo maggiore rispetto. Gattuso, prima di chiudere, ha annunciato che non si presenterà più ai microfoni dell'emittente se ci sarà ancora Jelicic a commentare l'Hajduk Spalato. Le immagini sono inevitabilmente diventate virali sul web, con tantissimi commenti di tifosi italiani sui social, a margine dello sfogo di "Ringhio".