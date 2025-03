SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD) - Lutto nel mondo del calcio: Andrej Lazarov , 25enne centrocampista dell' Fc Skhupi , ha perso la vita nell' incendio scoppiato due giorni fa, sabato 15 marzo, in una discoteca di Skopje , in Macedonia del Nord , nel tentativo di salvare dalle fiamme le persone presenti nel locale. Secondo quanto riportato dai media macedoni, il classe 1999 sarebbe stato trasportato in gravi condizioni in ospedale a causa dell' intossicazione conseguente al fumo inalato , oltre a una serie ustioni e lesioni rivelatesi fatali. Oltre a Lazarov sarebbero almeno 60 le persone decedute nel tragico incendio mentre altre 155 sono rimaste ferite .

Lazarov, il commovente comunicato dell'Fc Skhupi

La conferma del decesso di Lazarov è arrivata dal club nel quale militava, l'Fc Skhupi, (storica società di Skopje della Prva liga, la Serie A macedone) che ha pubblicato una emozionante nota sui propri canali ufficiali: "È con profondo dolore e immensa tristezza che condividiamo la notizia che il nostro calciatore, Andrej Lazarov, rientra tra le vittime del tragico incendio verificatosi durante la notte a Kocani", si legge nel comunicato social del club biancoblù. "Da eroe quale era, Lazarov ha perso la vita nel tentativo di aiutare gli altri a fuggire dalla zona devastata dall'incendio dimostrando coraggio e umanità fino all'ultimo momento. Il suo atto eroico rimarrà per sempre nella nostra memoria, a testimonianza del suo nobile carattere e del suo grande cuore. Si tratta di una perdita enorme per il nostro club, per i suoi compagni di squadra e per l'intera comunità calcistica. Non bastano le parole per descrivere il dolore che proviamo in questi momenti, a causa di questa tragedia, una delle più grandi che abbiano mai colpito il nostro club nella storia. Il ricordo di Andrej vivrà per sempre nei nostri cuori".