Calcio Camminato, la Nations Cup il 22 e 23 marzo allo Stadio della Farnesina 

Calcio camminato, attesa per il torneo allo stadio della Farnesina

"Il calcio camminato è una disciplina in forte crescita, che promuove inclusione e benessere. Si candida come sport del futuro per tutti coloro, anche anche in età avanzata, non riescono a fare a meno del pallone - sostiene Valeriani -. Ringrazio tutte le istituzioni coinvolte in questo progetto che evidenzia il valore dello sport come strumento per migliorare la salute e la qualità della vita". Nel walking soccer, rispetto al calcio tradizionale, per gli atleti c'è l'obbligo di non correre: durante il movimento devono mantenere sempre almeno un piede a terra, proprio come avviene nella disciplina della marcia. Insomma, andatura blanda, ma emozioni forti, come quelle si annunciano nel torneo della Farnesina che ospiterà squadre internazionali, offrendo un grande spettacolo sportivo e di aggregazione.