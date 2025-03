L'Italia Under 19 punta gli Europei, Bollini: "Girone duro, ma siamo carichi"

CATANZARO - L'Italia Under 19 si gioca la qualificazione agli Europei di categoria nell'elite round, che vede gli azzurrini nel girone 5 con Lettonia, Spagna e Francia. La nazionale del ct Alberto Bollini si giocherà tutto in una settimana, tra Crotone e Catanzaro: si parte domani, mercoledì 19 marzo, alle 17 allo Scida dalla sfida contro la Lettonia , poi sabato 22 (ore 17) e martedì 25 (ore 15) le partite contro le temibili Spagna e Francia , finaliste dell'ultimo Europeo, con gli spagnoli che hanno scritto il loro nome nell'albo d'oro dopo l'Italia, campione d'Europa nel 2023 proprio con Bollini in panchina. "I ragazzi provano orgoglio nel vestire la maglia della Nazionale e ancor più nel farlo davanti a tanta gente - le parole del commissario tecnico Bollini - il calore del pubblico ci darà una grande mano: vedere tante famiglie, tanti bambini, tanto entusiasmo allo stadio potrà essere il nostro valore aggiunto, anche perché la maglia azzurra comprende tutto e tutti". Tutte le partite del girone si giocheranno in Calabria, tra Cosenza, Catanzaro e Crotone.

Italia con quattro esordienti

L'Italia Under 19, formata tutta da giocatori nati nel 2006, 2007 e 2008, accoglie quattro debuttanti (Fellipe Jack, Rispoli, Venturino e l'ultimo arrivato Agbonifo, che ha sostituito l'infortunato Mosconi) e deve rinunciare a Riccio, Mannini e Romano per infortunio. "Il girone eliminatorio non era così scontato - continua Bollini, ricordando la prima fase di qualificazione - ma siamo stati bravi a trasformarci da gruppo in squadra. L'Under 19, a livello di calendario, è diventata quasi come le nazionali maggiori o le Under 21, con tantissimi impegni tra campionati, Coppa Italia e Youth League: il tempo per lavorare assieme si è ridotto e lo sappiamo, dobbiamo essere bravi noi a trasmettere a tutti il senso di indossare questa maglia, anche perché questo girone di Elite Round equivale per livello delle avversarie a una fase finale dell'Europeo. Quando è stato sorteggiato il girone mancava soltanto il Brasile, ma solo perché non è una squadra europea (scherza, n.d.r.): questo deve darci ancora più carica per giocare da Italia".

Domani sfida con la Lettonia

Domani l'esordio contro la Lettonia, nazionale in cui militano anche quattro ragazzi che giocano in Italia (il portiere Henrijs Auseklis nel Cagliari, i difensori Kristofers Baumanis nel Sondrio e Timurs Azarovs nel Monza e l'attaccante Roberts Kukulis nell'Inter): "Il livello medio di tutte le nazionali si è alzato . La Lettonia vive molto della sua fisicità - conclude Bollini - ha giocatori bravi nelle categorie esterne e segna molto sulle palle inattive, quindi dovremo affrontare questa squadra con grande attenzione. La vittoria dovremo sudarcela".