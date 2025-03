Pepito Day, la FacolCup scende in campo con i campioni

Sabato 22 Marzo alle 18:00 allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena la partita di addio al calcio di Giuseppe “Pepito” Rossi e saranno presenti personaggi che hanno scritto la storia del calcio come Sir Alex Ferguson, Gabriel Omar Batistuta, Claudio Ranieri, Daniele De Rossi, Fabio Grosso, Luca Toni, David Pizarro, Alberto Aquilani, Antonio Cassano, Borja Valero e tanti altri ospiti.

Pepito Day, ci sarà anche la FacolCup

Oltre agli ex calciatori, tuttavia, scenderanno sul manto del Franchi anche otto ragazzi in rappresentanza della FacolCup, l’iniziativa sportiva universitaria più importante d’Italia con sede proprio a Firenze.

I ragazzi che avranno l’onore di partecipare al Pepito Day saranno: Enea De Vita, fondatore e Presidente del Torneo; Leonardo Giusti, anch’egli Fondatore e VicePresidente; Ivan Paggetti (Giurisprudenza), Cosimo Somigli (Economia), Victor Mantelli (Scienze Motorie), Massimiliano Barca (Professioni Sanitarie), Filippo Piccini (Ingegneria Gestionale), Nik Cinigiani (Ingegneria). “Siamo davvero grati a Giuseppe Rossi per averci concesso l’opportunità di vivere una simile esperienza in un momento per lui così importante, sarà senza dubbio una giornata speciale!” affermano con gioia Enea De Vita e Leonardo Giusti, fondatori del torneo.