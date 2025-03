Chi è Luca Koleosho: origini, età e dove gioca il talento nel mirino di Spalletti

La storia di Luca Koleosho: età, origini e dove gioca il giovane talento seguito da Spalletti

Luca Koleosho, nato a Norwalk (Connecticut) il 15 settembre 2004, è un esterno offensivo di piede destro che fa della velocità e del dinamismo i suoi punti di forza. Talento cristallino, ha esordito giovanissimo con la maglia dell'Espanyol in Liga, dove ha completato tutta la trafila a partire dall'estate 2020. Con i catalani, ha collezionato 6 presenze e un gol in prima squadra, dopo aver messo a referto 14 apparizioni e 2 marcature con la formazione B del club. Numeri e prestazioni che gli hanno permesso di attirare su di sé i riflettori del Burnley, società che sta recitando un ruolo da protagonista in Championship, con l'obiettivo di centrare una nuova promozione in Premier League. In Inghilterra, 2 gol in 28 partite disputate. Non sono soltanto i numeri, però, a catturare l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori quando si parla di Koleosho: oltre ad un nome particolarmente complesso, infatti, il 20enne può vantare quattro passaporti da tre continenti diversi, essendo nato negli Stati Uniti da padre nigeriano e madre italo-canadese. Un mix incredibile di lingue e culture, per un ragazzo che si è messo in evidenza già nel 2023, al momento della convocazione in U19, prima di essere immediatamente dirottato in U20. Da lì, non si è più fermato e aspetta la chiamata più importante. E se le condizioni di Mattia Zaccagni non dovessero migliorare nel giro di poche ore, non è escluso che possa essere aggregato alla Nazionale maggiore per la gara di ritorno con la Germania, in occasione dei quarti di finale di Nations League.