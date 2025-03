Immobile lancia l'Academy: "Totti tra i top 5 attaccanti italiani. Conte e Inzaghi? Due matti..."

È nata la Immobile Academy . "Quando ero piccolo, giocare a calcio mi ha aiutato ad avere un futuro. Ed è quello che con questa Academy mi auguro per i nostri bambini e ragazzi", l'ha annunciata così Ciro sul suo profilo Instagram, con un lungo messaggio e una foto. "Quando ero piccolo, giocare a calcio mi ha aiutato ad avere un futuro. Ed è quello che con questa Academy mi auguro per i nostri bambini e ragazzi. Lo sport ti insegna valori importanti che si possono applicare nella vita di tutti i giorni per diventare persone migliori. Non so dove sarei adesso se non avessi avuto l’opportunità di calciare un pallone da bambino ed essere stato visto da qualcuno. Lo sport è amicizia, famiglia, disciplina, ma anche un gioco: e da noi i bambini devono giocare senza pensare alla competizione, perché è il miglior modo di imparare il calcio. Voglio dividere la mia fortuna con tutti loro e offrirgli strutture di livello dove trascorrere il tempo sia un piacere", ha concluso l'ex capitano della Lazio su Instagram.

Immobile: "Totti tra i top 5 attaccanti"

Migliaia di like e centinaia di commenti, non sono mancate le reazioni social al progetto di Immobile e i tanti in bocca al lupo di amici e tifosi, oltre al supporto di sua moglie Jessica. E proprio in merito al lancio dell'Academy, Ciro ha pubblicato anche un video in cui elenca i suoi cinque migliori attaccanti italiani di sempre: Gigi Riva al primo posto, Paolo Rossi secondo, Baggio terzo, Del Piero quarto e Totti quinto. Cinque nomi davvero top, cinque leggende del nostro calcio in cui Ciro ha voluto inserire anche l'ex capitano della Roma, nonostante il glorioso passato nella Lazio. Perché riconoscere la grandezza altrui è a sua volta grandezza.

Immobile: "Conte e Inzaghi due matti"

Immobile, dopo l'annuncio dell'Academy, è stato intervistato da Sky Sport. Tanti temi toccati, dai complimenti alla Lazio di Baroni all'ammirazione per il Napoli di Conte, che deve credere nello scudetto. Proprio di Conte, e di Inzaghi, l'attaccante del Besiktas ha detto scherzando: "Con rispetto parlando, sono due matti, se si possono definire così. Ho avuto la fortuna di essere allenato da tutti e due: in maniere diverse, sono due allenatori meticolosi, votati completamente al sacrificio e alla vittoria. E questo si rispecchia nelle loro squadre, per questo lotteranno fino alla fine".