Clamoroso Azmoun, l'ex Roma segna al 72' del primo tempo: il motivo

Sardar Azmoun , ex attaccante della Roma, si è reso protagonista di un gol che probabilmente resterà nella storia del calcio. Durante Iran-Emirati Arabi Uniti, sfida valevole per il girone di qualificazione asiatico ai prossimi Mondiali, l'ex giallorosso ha sbloccata la gara al 72° minuto del primo tempo .

Azmoun segna al 72° del primo tempo: cosa è successo

Quello di Azmoun entra nella storia come uno dei gol più tardivi di sempre ad arrivare nella prima frazione di gioco. Il motivo di questa situazione è stato un guasto all'impianto elettrico dell'Azadi Stadium di Teheran, che ha portato l'arbitro a sospendere la gara e poi ad assegnare ben 29 minuti di recupero. Il primo tempo è durato così 74 minuti e, a due minuti dal duplice fischio, è arrivato il colpo di testa di Azmoun che ha portato in vantaggio l'Iran, che ha poi vinto la partita per 2-0.