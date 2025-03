Stati Uniti eliminati dal Panama. L'autore del gol festeggia con Henry: "Sei il mio idolo!"

Panama ha eliminato gli Stati Uniti di Pochettino dalla Concacaf Nations League con un gol al 94esimo minuto. Un successo storico per la nazionale centramericana, quello conquistato nella notte italiana tra il 20 e il 21 marzo al SoFi Stadium di Los Angeles. Una rete di Cecilio Watermann in pieno recupero ha permesso a Panama di conquistare la finale contro il Messico, che ha battuto il Canada. Per la nazionale statunitense si tratta della prima eliminazione nella competizione.