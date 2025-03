Proseguono le qualificazioni al Mondiale in Sudamerica . Nella notte italiana tra il 20 e il 21 marzo, sono andate in scena tre sfide. Tra queste, quella di maggior rilevanza la vittoria del Brasile contro la Colombia per 2-1, arrivata grazie a un gol di Vinicius al 99esimo minuto. Un successo che permette alla nazionale verdeoro di salire a quota 21 punti al secondo posto, cinque in meno dell'Argentina che giocherà contro l'Uruguay.

Il Brasile vince. Spavento Alisson e Sanchez

Prima Raphinha su rigore, quindi Vinicius. Nel mezzo, il gol del pareggio di Luis Diaz. Il Brasile vince a Brasilia, ma con spavento. Infatti, al 25esimo minuto del secondo tempo un terribile scontro di gioco ha visto protagonisti il portiere Alisson e il difensore avversario Davinson Sanchez. Uno scontro testa contro testa, che ha costretto Sanchez a uscire in barella, dopo essere inizialmente svenuto. Anche il portiere ex Roma è stato sostituito. "Ha riportato un trauma cranico" ha dichiarato il medico verdeoro Rodrigo Lasmar.

Successi per Perù e Cile

Nelle altre partite giocate, è arrivato il successo del Perù contro la Bolivia per 3-1, grazie alle reti di Andy Polo, del 41enne ex Bayern Monaco Guerrero e di Flores. Successo anche per il Paraguay, che ha avuto la meglio contro il Cile grazie a una rete di Aldarete. Tra i padroni di casa in campo per 77 minuti Sanabria, attaccante del Torino. Dall'altra parte, il compagno di squadra granata Maripan.