LND e Treccani insieme per educare a un linguaggio di solidarietà sociale

Le partite nel campo dell’uguaglianza si giocano anche attraverso le parole, di cui è importante conoscere le regole, le azioni e i valori. Per questo Lega Nazionale Dilettanti e Treccani fanno squadra per un progetto con una campagna social che mette in luce l’impatto delle parole, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Discriminazione Razziale, oggi 21 marzo. L'iniziativa è promossa da Luca De Simoni, coordinatore dell'Area CSR della Lega Dilettanti. "Le parole giocano un ruolo determinante e possono avere un effetto e provocare effetti - spiega Giancarlo Abete, Presidente LND, per questo, la campagna con Treccani, oltre a ribadire il nostro impegno e quello dei club, nella scelta attenta delle parole, vuole essere uno strumento di lotta alle discriminazioni. Lo scambio di gagliardetti speciali, con parole che alimentano il rispetto, è un messaggio che arriva forte e raggiunge le generazioni con un mezzo potente come è il calcio”.