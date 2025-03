Stendardo dalla scrivania alla panchina: "La mia nuova vita da allenatore"

Ex calciatore, avvocato, allenatore, in rigoroso ordine cronologico. Guglielmo Stendardo, da qualche mese, è in panchina: guida il Valmontone, in Eccellenza, con un ruolino incredibile. Ha vinto 13 partite su 14 e, soprattutto, sembra aver plasmato una squadra che si diverte a stare insieme.