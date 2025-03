Germania, Nagelsmann: "L'Italia vuole vincere. Dortmund 2006? Ecco cosa ricordo..."

DORTMUND (Germania) - Dopo la vittoria per 2-1 a Milano di giovedì, Julian Nagelsmann non si fida in vista del ritorno dei quarti di finale di Nations League tra la sua Germania e l'Italia, in campo domani sera: "Ovviamente loro verranno qui per lottare, si riparte dallo 0-0 - le parole del ct tedesco nella conferenza stampa della vigilia - l'Italia verrà qui per vincere, ma la Germania giocherà per vincere anche la seconda. Sarà come la partita d'andata, loro non possono fare otto allenamenti e vedremo certe cose che abbiamo visto giovedì. Noi possiamo giocare con tre o con quattro difensori, l'importante è avere una linea chiara di gioco". Alla domanda se giocherà Goretzka, autore del gol vittoria all'andata, Nagelsmann risponde così: "Fate molte domande ma io non voglio dire nulla concretamente, sarebbe facile per Spalletti e io non voglio dargli questo vantaggio. Goretzka giocherà, ha fatto un gol e una buona prestazione in entrambe le fasi di gioco. Deve dimostrare costantemente le sue qualità".