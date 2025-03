Ucraina, prima splendida amichevole internazionale per la nazionale amputati. Shevchenko: "Evento storico"

Giornate storiche per il calcio in Ucraina: dopo l'annuncio di gennaio sul torneo per amputati, la nazionale della stessa categoria ha giocato la sua prima partita internazionale, nell'ambito del progetto League of the Mighty. L'amichevole in Belgio a Genk è stata vinta dagli ucraini per 1-0. Il presidente della federcalcio ucraina Andriy Shevchenko ha parlato così sulla prima storica amichevole internazionale della nazionale amputati: “La partita in Belgio è un evento storico per il calcio amputato ucraino e per l'intero progetto della League of the Mighty".