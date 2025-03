Qualificazioni Mondiali 2026, l'Inghilterra si impone sulla Lettonia. Polonia a punteggio pieno

Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di lunedì 24 marzo

Sei punti anche per la Bosnia nel girone H, che supera 2-1 Cipro davanti ai propri tifosi. Vittoria larghissima, invece, per la Romania in trasferta: a San Marino i rumeni hanno vita facile e nel 5-1 finale c'è anche lo zampino di un "italiano", Marin del Cagliari, a segno su calcio di rigore.

Percorso netto per l'Inghilterra di Tuchel

Percorso netto pure per l'Inghilterra di Tuchel, che a Wembley si impone per 3-0 sulla Lettonia: in gol James (38'), Kane (68') e Eze (75'). Primi tre punti nel girone K invece per l'Albania: la doppietta dell'ex Inter Manaj e il gol di Uzuni stendono 3-0 Andorra.