Ronaldo e il giorno in cui Vampeta bevve 10.000 dollari di vino da bicchieri di plastica... e con ghiaccio

Ronaldo e il vino del 1500: "Vampeta mi chiese del ghiaccio, io non potevo crederci"

Ronaldo ha raccontato che una sera l'ex centrocampista brasiliano, meteora all'Inter, dove ha giocato dal luglio del 2000 al gennaio del 2001, era a casa sua. Qui ha bevuto, a sua insaputa, un vino francese costato diecimila dollari: "Lo avevo preso in un ristorante d'epoca, molto chic, di lusso, a Parigi. C'era una tavola apparecchiata su cui era stata ricostruita l'ultima cena di Napoleone. Comprai una bottiglia di vino di Petrus, lo avevo portato a casa più per il suo valore simbolico, essendo il vino più famoso del mondo. Non avevo intenzione di aprirlo poiché la bottiglia risaliva all'anno della sua nascita: il 1500. Mi avevano detto che non era stata neppure una buona annata! Ebbene, Vampeta l'ha aperta, ha preso dei bicchieri di plastica, lo ha versato, lo ha bevuto e ha fatto una faccia disgustata dicendo: 'È dannatamente caldo, c'è del ghiaccio?'. Poi ha iniziato a mettere un cubetto per bicchiere e io non potevo crederci perché, come ho detto, era solo un vino da esposizone". L'incredibile aneddoto ha scatenato le risate dei conduttori.