Qualificazioni Mondiali 2026, Norvegia a punteggio pieno nel girone dell'Italia

Il girone dell'Italia per la qualificazioni ai Mondiali è già iniziato: nel gruppo I l'Estonia ha superato 3-2 la Moldavia in trasferta anche grazie alla superiorità numerica avuta per un tempo intero dopo l'espulsione diretta di Cojocaru (5'). La Norvegia, invece, si è imposta 4-2 su Israele in Ungheria: a segno Haaland e anche Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid.