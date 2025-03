Cristiano Ronaldo combatte in un videogioco: sarà un personaggio giocabile in Fatal Fury: City of the Wolves

Cristiano Ronaldo farà ufficialmente parte di un videogioco. Ma stavolta non si tratta del classico gioco di calcio, bensì di un picchiaduro, dove due personaggi si affrontano in uno scontro corpo a corpo. Il campione portoghese è stato inserito nel roster di Fatal Fury: City of the Wolves, in uscita il prossimo 24 aprile.