Mutu, confessione shock: "Senza cocaina avrei vinto il Pallone d'oro"  

Schietto in tutti i sensi, Adrian Mutu, che in un’intervista rilasciata al Telegraph torna sul passato da calciatore. A proposito del suo talento l’ex Fiorentina non ha grandi dubbi, così come dimostra di avere le idee chiare su quanto avrebbe potuto fare se non fosse caduto nella trappola del doping: «Avrei potuto vincere il Pallone d'Oro se non fosse stato per la cocaina», le parole del classe '79. Ricordiamo che Mutu nel settembre del 2004, dopo appena due presenze alla seconda stagione con la maglia del Chelsea, fu scoperto positivo alla cocaina. Venne licenziato dai londinesi e ricevette una squalifica di 7 mesi con tanto di 24 mila euro di multa.