Messi show in MLS: rientra dall'infortunio e segna dopo solo due minuti

Sono bastati solo due minuti a Lionel Messi per tornare ad essere decisivo in campo. Il campione argentino è tornato in campo dopo l'infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare le due partite con l'Argentina contro Uruguay e Brasile.

Messi ritorna dall'infortunio ed è subito decisivo

Partito dalla panchina, Messi è entrato in campo al 55' e gli sono serviti solo due minuti per ritrovare il gol: assist di Luis Suarez e diagonale imprendibile per il raddoppio. Un gol decisivo che mette la firma sulla quarta vittoria nelle prime cinque partite dell'Inter Miami di Mascherano, attualmente in testa alla classifica della Eastern Conference di MLS. Per Messi è il secondo gol in queste prime cinque giornate di MLS, unito anche alle quattro reti siglate nella Concacaf Champions League.