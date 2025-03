Udinese, stop per Zemura: trauma distrattivo al polpaccio

Intoppo in casa Udinese. Jordan Zemura si è fermato per un infortunio e il suo finale di stagione è ampiamente compromesso. Infatti, a margine della rifinitura pre Inter-Udinese di ieri, il laterale sinistro ha riportato un trauma distrattivo al gemello mediale del polpaccio destro. Lo ha reso noto l'Udinese con una nota. Il calciatore sarà valutato nelle prossime settimane dallo staff sanitario. Si profila un lungo stop: tra la convalescenza e il recupero della condizione fisica, potrebbe rientrare solamente per le ultime gare di campionato. Il calciatore dello Zimbabwe era rientrato soltanto venerdì dopo due settimane di impegni con la propria nazionale.