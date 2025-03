Follia in Argentina: il barelliere scarica il calciatore e innesca una rissa

Una rissa a bordocampo scatenata da... un barelliere. Succede in Argentina , più precisamente, nel campionato di Primera B, il terzo massimo campionato di calcio, dove l'addetto in questione ha lasciato la presa sulla barella , facendo cadere il calciatore che necessitava le cure. Un gesto che ha scatenato un parapiglia tra le due formazioni che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Barella scagliata a terra: rissa in Argentina. Necessario l'intervento delle forze dell'ordine

Il fatto è accaduto nel corso della sfida tra i padroni di casa del Brown de Adrogué e gli ospiti, il Dock Sud, terminata per 1-1. Nei minuti di recupero, l'attaccante degli ospiti Franco Mesa, autore del gol, ha necessitato le cure mediche. I due barellieri, intenti a far riprendere il più velocemente possibile il gioco, prima hanno portato rapidamente la barella(con sopra il giocatore) fuori dal campo, quindi, una volta usciti, uno dei due addetti ha letteralmente lanciato per terra la barella. Un gesto che non è piaciuto affatto alla squadra sopite, scatenando così una rissa tra le due formazioni. Le forze dell'ordine, entrate in campo, non senza difficoltà hanno quindi placato gli animi.