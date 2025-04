Mourinho, riconosciuta la provocazione di Buruk: quante giornate ha preso

Non è arrivata la temuta stangata per José Mourinho, dopo il caos avvenuto nel post partita di Fenerbahçe-Galatasaray in Coppa di Turchia: inizialmente si parlava di almeno cinque giornate oppure addirittura tre mesi di squalifica, ma alla fine le partite che salterà saranno "solo" tre, più una multa da 7 mila euro. Una penalizzazione più morbida del previsto perché è stata riconosciuta la provocazione del tecnico avversario Buruk, che ha esultato in faccia allo Special One e lo ha insultato, solo in seguito è arrivata la reazione del portoghese che gli ha pizzicato il naso.