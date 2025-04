Totti arriva in Russia, ecco la prima foto: cosa è andato a fare e chi lo ha accompagnato

Totti in Russia dopo le polemiche: chi c'è con lui

Numerose le polemiche sui social in merito alla partecipazione di Totti, vista la guerra tra Russia e Ucraina iniziata con l'invasione russa ben tre anni fa e che ancora non accenna a fermarsi nonostante gli sforzi per arrivare alla pace. L'ex capitano giallorosso aveva risposto duramente alle critiche poco prima della sua partenza: "Non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità". Inoltre Totti non è in Russia da solo: con lui c'è anche il figlio Cristian che lo ha accompagnato per l'evento.