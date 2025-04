Foggia, clamoroso gesto dei giocatori: il patron molla, la squadra si paga la trasferta

FOGGIA - Il presidente Canonico ha mollato il Foggia al suo destino, squadra praticamente in autogestione sino alla fine del campionato. Al punto che per la prossima trasferta di Crotone i giocatori si dovranno pagare l’albergo . Finale di stagione grottesco e caricaturale, in quella che fu la patria di Zemanlandia. Così per salvare almeno la faccia e agguantare la salvezza prima possibile, lunedì in Calabria i giocatori andranno a loro spese.

Foggia, la decisione della squadra

La trasferta programmata dalla società prevede infatti la partenza in pullman lunedì mattina (si gioca alle 20.30 del 14 aprile). Ma i giocatori questa volta si sono ribellati, sulla scorta degli ultimi due viaggi last-minute a Caserta ed in pullman fino a Biella (1600 km. fra andata e ritorno) per affrontare la Juventus NG. D’intesa con il tecnico Luciano Zauri e il direttore sportivo Luca Leone, lo spogliatoio ha deciso di anticipare la partenza dopo la rifinitura di domenica, com’è prassi nelle società professionistiche. Vuol dire che il pernottamento, già prenotato, ognuno se lo pagherà di tasca propria. Decisione, a quanto trapela (sono tutti in silenzio stampa), autorizzata dalla società ovvero dagli organi amministrativi. Perché Canonico e il suo vice, il figlio Emanuele, non rispondono più a nessuno. Del resto l’atteggiamento di stampo «potestativo» adottato dal patron nell’ultima uscita pubblica il 31 marzo scorso, lo preannunciava: «Non tirerò fuori più un centesimo per il Foggia». Canonico minaccia anche di non onorare nemmeno la scadenza del 16 aprile per il pagamento degli stipendi ai tesserati: «Vedremo in base a quello che c’è in cassa». Nemmeno la probabile penalità che potrebbe scattare sul prossimo campionato del Foggia preoccupa Canonico che ha lanciato un guanto di sfida ai potenziali nuovi acquirenti del club: «A giudicare da tutte le voci che circolano, adesso si faranno avanti per scongiurare la penalità». Ma l’imprenditore barese non ha pensato che con un -5 sul groppone sarebbe più difficile vendere il club alle sue condizioni? Canonico chiede 6 milioni per mollare il Foggia fra debitoria, titolo sportivo e valutazione dei calciatori.

Canonico dimissionato

Il presidente è indispettito con la piazza che gli chiede un passo indietro dopo quattro stagioni, l’ultima forse la più sconcertante: tre allenatori cambiati, squadra indebolita a gennaio. Ora però conta salvare la categoria sul campo, i giocatori avvertono questa responsabilità.