Riccardo Silva a fianco dell’Alcione Milano per il programma "Team Asperger"

Alcione Milano 1952 e Riccardo Silva comunicano l’avvio del programma "Team Asperger" in collaborazione con la Fondazione Un Futuro per l’Asperger onlus che dal 2019 si occupa di favorire la promozione umana e professionale, l’integrazione lavorativa e sociale dei ragazzi Asperger. La sindrome di Asperger è un disturbo pervasivo dello sviluppo annoverato tra i disturbi dello spettro autistico, che si caratterizza per criticità nel funzionamento socio-relazionale spesso accompagnato da deficit delle abilità comunicative e sensoriali, da comportamenti ripetitivi e interessi ristretti. L’iniziativa è finanziata e supportata da Riccardo Silva attraverso una donazione. In occasione della sfida casalinga Alcione-Feralpisalò, in programma allo stadio Breda di Sesto San Giovanni venerdì 11 aprile con calcio d’inizio alle ore 20.30, verrà presentato e inaugurato il progetto che vede un attivo coinvolgimento dei ragazzi del Team Asperger nelle attività del club: saranno infatti loro ad occuparsi, assistiti da tutors, dei servizi di accoglienza, ricevimento ed ospitalità del pubblico. Sarà il Team Asperger ad accogliere e assistere i partecipanti al loro arrivo, a indirizzare il pubblico nel posto giusto, a presidiare le aree hospitality e merchandising e a fornire supporto alla Stampa accreditata con la distribuzione del materiale informativo sul programma partita e la gestione di richieste specifiche.

Gli obiettivi del progetto "Team Asperger"

Gli obiettivi di questo progetto sono: realizzare un intervento tangibile per migliorare le competenze relazionali al fine di potenziare le capacità espressive nei ragazzi Asperger; attivare modalità di comunicazione per sviluppare l’autostima e la creatività dei ragazzi Asperger, migliorandone le capacità affettive e relazionali. Quella di Alcione Milano 1952 e Riccardo Silva si conferma dunque una partnership che presta grande attenzione a tematiche sociali quali l'integrazione, l'inclusione e la parità di opportunità, valori fondamentali da trasmettere non solo ai calciatori, ma a tutti i membri della società. Dopo il lancio a dicembre del progetto "Sport & Studio", che permette ai giovani calciatori Orange di essere assistiti da tutors nel loro percorso scolastico, Alcione Milano 1952 e Riccardo Silva uniscono nuovamente le forze per un’iniziativa di grande valenza sociale. "Ho deciso di appoggiare questo progetto per sostenere concretamente un’attività volta ad attivare le abilità pratiche dei ragazzi Asperger, così da prepararli a entrare nel mondo del lavoro" sottolinea Riccardo Silva. "L’Alcione si conferma una realtà capace di integrare l’organizzazione sportiva con un importante impegno nel sociale". Riccardo Silva è tra i fondatori e investitori di Sports Performance Hub, una boarding school internazionale per 580 studenti-atleti che sarà costruita a Homestead, cittadina nella parte sud dell’area metropolitana di Miami.