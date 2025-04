È morto Leo Beenhakker: il mondo del calcio in lutto, aveva 82 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Leo Beenhakker. Il celebre allenatore olandese aveva 82 anni. In carriera ha allenato Ajax, Feyenoord e il Real Madrid, con cui ha vinto ben tre volte la Liga di cui due di fila. Ha allenato anche l'Olanda, guidandola durante la Coppa del Mondo del 1990 in Italia e arrivando fino agli ottavi di finale persi contro la Germania.