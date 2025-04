Bufera in Serie A. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera una dozzina di calciatori di Serie A sarebbe indagata per scommesse illegali. Tutto nasce dall'analisi dei telefoni di Fagioli e Tonali. I nomi sono tutti di primissimo piano: Zaniolo, Florenzi, Paredes, McKennie, Di Maria, Bellanova, Ricci, Buonaiuto, Cancellieri, il difensore dominicano Adames Hector Junior Firpo del Leeds United, il tennista Matteo Gigante, e un’altra decina di non sportivi. I fatti contestati risalgono al periodo 2021-2023.

12:22

Gatti e il gesto per aiutare Fagioli

Secondo Repubblica Fagioli, per far fronte al pagamento dei debiti di gioco, si sarebbe avvalso infatti di prestiti. Per questo agli atti c’è per esempio il nome di Federico Gatti della Juventus, non indagato al pari, per esempio, di Radu Dragusin

12:13

Fagioli, il suo racconto

Qualche settimana fa Fagioli si è raccontato in esclusiva al nostro direttore, Ivan Zazzaroni. LEGGI QUI tutte le sue parole: "L'importante è non ripetere gli errori"

12:12

"Per gli inquirenti Tonali più sincero di Fagioli"

Secondo il Corriere della Sera "per gli inquirenti le deposizioni di Tonali sono state più sincere rispetto a quelle di Fagioli, che nel negare di aver mai spinto amici e colleghi a diventare clienti delle scommesse illegali avrebbe rappresentato una versione contraddetta da taluni contenuti trovati nei telefoni degli indagati". Va sottolineato, anche in questo caso, che Tonali e Fagioli hanno saldato il loro debito anche con la giustizia sportiva e oggi giocano (bene) serenamente a calcio, raccontando anche la loro esperienza per cercare di essere di aiuto agli altri

12:05

Ad ora nessuna reazione sulle scommesse illegali

Ad ora nessuna reazione sulla vicenda scommesse illegali. Va chiarita una cosa: nessun calciatore è accusato di aver "venduto" partite. Si parla di scommesse, anche su altre discipline, non di partite truccate

12:02

Scommesse illegali, questi gli importi versati

Secondo Repubblica, questi gli importi che sarebbero stati versati dai calciatori: Fagioli quasi 700 mila euro, Florenzi 155 mila, Tonali 57 mila, Buonaiuto 41 mila, Cancellieri 40 mila.

11:49

A quando risalgono i fatti contestati

L'indagine della Procura di Milano ha a che fare con fatti che riguardano il periodo 2021-2023

11:48

Scommesse illegali, il ruolo degli orologi

I calciatori avrebbero saldato i loro debiti acquistando dei Rolex in una gioielleria di Milano tramite bonifici. Non avrebbero poi ritirato gli orologi e quei soldi sarebbero serviti a ricoprire le perdite

11:43

Scommesse illegali, cosa rischiano i calciatori coinvolti

I calciatori coinvolti rischiano, secondo il Corriere della Sera, un'ammenda di 250 euro dal punto di vista penale. Diverso è il discorso per quanto riguarda la giustizia sportiva

Milano