Dove vedere Venezia-Monza? Dazn o Sky, orario

Venezia contro Monza, penultima contro ultima. Le speranze di salvezza per la squadra di Nesta sono pochissime: siaspetta solo l'aritmetica certezza della Serie B, onorando comunque il campionato. Situazione più favorevole per i veneti che sono -5 dalla salvezza diretta. Servirà un finale di stagione imprtante alla squadra di Di Francesco per ottenere la permanenza nella massima serie.