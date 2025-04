Caso scommesse, tutte le chat: "Gatti spende poco, cattura Zaniolo. Il buon McKennie..."

Il caso scommesse torna a far tremare il calcio italiano. Oltre ai noti Tonali e Fagioli, già tornati in campo dopo le squlifiche, sono usciti 12 nuovi nomi in seguito alle indagini della Guardia di Finanza sul presunto giro di scommesse illegali. I nuovi atti hanno reso noti i contenuti delle varie chat, in primis quelle riguardanti il caso di Fagioli che, "per far fronte al pagamento dei debiti di gioco, si è avvalso, oltre che delle proprie disponibilità, di prestiti in denaro concessi da altri". Tra quest'ultimi c'è Federico Gatti. Oltre al suo, negli atti figurano anche altri nomi di sportivi e calciatori che non sono indagati ma avrebbero coperto le perdite di quelli che scommettevano.