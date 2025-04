Rovella, il ritorno del cervello di Baroni per cancellare Bodo e prendersi il derby

La mente del centrocampo torna al suo posto e ora la Lazio vuole tornare a ragionare per bene dopo il pesante ko di Bodo. Domani nel derby contro la Roma, infatti, Baroni riavrà a disposizione Nicolò Rovella. Un recupero fondamentale per i meccanismi del gioco del tecnico che in Norvegia ha dovuto fare a meno dell’azzurro causa squalifica. A 23 anni Rovella ha già dimostrato di potersi prendere responsabilità da leader. E se Nicolò gira la Lazio va, ormai è appurato. Nelle ultime settimane prima della pausa, complice anche un piccolo affaticamento muscolare, Rovella ha saltato due partite di fila: il match europeo con il Plzen, appunto, e quello casalingo contro l’Udinese prima di essere out anche in Norvegia. Nella sfida al Dall'Ara con il Bologna era rientrato in campo, ma solo per naufragare con il resto della squadra in una delle prove più deludenti della stagione.