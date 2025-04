Caso scommesse, Fagioli pensa al campo e cita Coelho: "Possiedo solo..."

Un passato che sperava di essersi lasciato alle spalle torna a bussare alla porta di Nicolò Fagioli , che a ottobre 2023 subì una squalifica di sette mesi per il caso scommesse tornato d'attualità dopo i nuovi sviluppi rivelati dalla procura di Milano . Così il centrocampista della Fiorentina ha deciso di rispondere con alcune storie pubblicate su Instagram. La prima raffigura la libreria delle foto del suo telefono scattate nel 2022 e nel 2023, anni in cui le scommesse sono diventate per Fagioli una dipendenza sempre più difficile da controllare, fino a subire la squalifica.

Fagioli: "È il presente che mi interessa"

Nella foto è presente anche una citazione allo scrittore brasiliano Paulo Coelho che riassume i sentimenti di Fagioli riguardo il caso scommesse: "Non vivo né nel mio passato né nel mio futuro. Possiedo solo il presente, ed è il presente che mi interessa". Nicolò non nega di aver sbagliato in passato, ma sa che al momento dopo aver pagato per i suoi errori può solo concentrarsi sul presente, ed è per questo che nella seconda storia si vede il centrocampista insieme ai suoi compagni della Fiorentina e un semplice "A domani" con un cuore viola. Il presente di Fagioli si chiama Fiorentina, quello che gli interessa al momento è la partita di domani contro il Parma.