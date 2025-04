La Fiorentina per rilanciarsi, cos'è successo a Zaniolo negli ultimi anni

Quella di Nicolò Zaniolo sembrava la più classica delle storie. Quella di un predestinato, pronto a prendersi le chiavi del calcio italiano. Quella di un talento puro, solamente da sgrezzare. Invece a distanza di 6 anni dal suo esordio la storia di Nicolò si è un po’ persa, tra un addio burrascoso alla Roma, i viaggi in Inghilterra e Turchia, fino a tornare in Italia, salvo finire invischiato nel caso scommesse. Un ruolo chiave, in negativo, lo ha avuto anche