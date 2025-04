Sambenedettese, la festa del club che visse 5 volte. E che ha De Rossi come tifoso 

Una città in festa, una delle prime in Italia in questo finale di stagione in tutte le categorie. Ma la gioia per la promozione in serie C della Sambenedettese ha qualche sfumatura in più. Il club di San Benedetto del Tronto, infatti, ha una storia particolare oltre ad avere un tifoso d'eccezione come Daniele De Rossi (storico peraltro il gemellaggio con la tifoseria romanista). Fallita, morta, sepolta, resuscitata ben cinque volte nel nuovo millennio: 2006, 2009, 2013