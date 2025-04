Roma, la Joya di Soulé: altra perla dell'argentino che studia da Dybala

Un golazo, come dicono in Sudamerica. Come quelli con Verona, Parma ed Empoli. Ma al derby ovviamente è tutta un'altra storia. Matiàs Soulé sta sbocciando definitivmente dopo gli inizi difficili sotto Juric e il lavoro di recupero di Ranieri. Pagato 30 milioni in estate, l'argentino ha dovuto aspettare il suo momento alle spalle dell'amico e maestro Dybala. La paura era che il testimone fosse troppo gravoso ma la rete di ieri oltre ad essere pesante per