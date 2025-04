Ma davvero Pioli può liberarsi così facilmente dall'Arabia per tornare in Serie A? Tutta la verità

Un giorno lo danno sulla panchina della Roma , un altro su quella dell' Atalanta . E poi ancora: stai a vedere che la Juve, ma metti che il Napoli se va via Conte... Voci, indiscrezioni, rumors. Fake news , nella maggior parte dei casi. Stefano Pioli è in Arabia, dove allena l'Al-Nassr, per tutti il club dove gioca sua maestà Cristiano Ronaldo . Il campo di allenamento, recentemente rinnovato, si trova a circa 20' di macchina dal cuore finanziario di Riyad e ogni giorno Pioli va al campo (mezz'ora da casa): "Felice e soddisfatto di quello che faccio". L'Italia gli manca? Sì, come confida a chiunque glielo chieda, soprattutto nipotini e amici, visto che moglie e figlio sono con lui. Al tempo stesso, però, è totalmente concentrato su quello che sta vivendo in Arabia anche perché si rende conto che vincere, ad esempio, la Champions asiatica con Ronaldo, gli porterebbe in dote, oltre che un trofeo, anche una visibilità mondiale non paragonabile a niente altro. Ma davvero, quindi, detto tutto questo, Pioli può liberarsi così facilmente?

Pioli, come va e quanto guadagna in Arabia Saudita

Pioli ha uno stipendio da 11 milioni l'anno e un contratto per un'altra stagione. Se dovesse vincere la Champions asiatica (si è qualificato ai quarti di finale) avrebbe in mano un'opzione per prolungare l'attuale accordo di un'altra stagione, sempre a 11 milioni l'anno. Non ci sono clausole nel contratto: per andar via Pioli si deve dimettere e trattare con l'Al-Nassr. Viceversa, il club arabo non ha intenzione di mandarlo via. Pioli potrebbe essere esonerato solo se in campionato restasse fuori dai primi tre posti (e ora è dentro) o se fallisse male in coppa (ipotesi al momento non considerata). Per questo è difficile che torni nell'immediato in Italia. Non è impossibile, ovviamente, ma non è scontato. E, soprattutto, non ci sono clausole di uscita che gli permetterebbero di liberarsi in tempi rapidi. Se qualcuno lo vuole deve andare a trattare con l'Al-Nassr: non proprio una passeggiata.