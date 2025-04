Stadi vecchi e ricavi al minimo: arriva il commissario straordinario 

Non chiamatela emergenza. L’emergenza è una circostanza imprevista, mentre quello degli stadi è un problema strutturale del quale si parla da anni, senza mai trovare soluzioni. Mentre in Francia, Spagna, Germania e Inghilterra proliferano nuove strutture, in Italia hanno un’età media di 67 anni, il 93% sono di proprietà dei comuni e le società raccolgono appena l’11% dei loro ricavi dagli impianti in cui giocano. Negli ultimi 15 anni in Europa ne sono stati costruiti 213. In Italia solo 5. Questi sono solo alcuni dei numeri citati ieri a Roma, presso Palazzo Giustiniani, nel convegno “stadi intelligenti e sostenibili”, su iniziativa del senatore De Priamo di Fratelli d’Italia. L’argomento era già finito nelle linee di indirizzo al governo della 7ª commissione del Senato, insieme ad altre misure come gli sgravi fiscali per i club, la modifica della Melandri e la cancellazione del divieto di scommesse. Secondo Marcheschi, che fa parte della commissione, «il calcio è stato inquadrato finalmente come un asset industriale». Vale, non a caso, 11,3 miliardi di Pil.