Milan, Tare è l'uomo giusto: ecco tutte le intuizioni e i colpi low cost alla Lazio

Il nome di Igli Tare prende quota per il ruolo di prossimo direttore sportivo del Milan. Il dirigente ex Lazio sta scalando le gerarchie, tanto che nella giornata di oggi - a Roma - è andato in scena un incontro con l'amministratore delegato del club rossonero Giorgio Furlani. Ne seguirà un secondo, ma le sensazioni sono positive. La scelta di andare sul dirigente albanese è nata dopo lo stop della trattativa con