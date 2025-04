Aggressione all'arbitro, 4 anni di squalifica al calciatore: cosa è successo

Ancora un arbitro aggredito nei campionati giovanili italiani. Questa volta, il vile episodio si è verificato in Toscana , nel girone D della categoria Juniores U19 provinciale , in occasione della partita tra Sagginale e Ideal Club Incisa . Nelle ultime ore, sono state ufficialmente rese note le decisioni del giudice sportivo : sanzioni pesanti per tutti i calciatori coinvolti, con un elemento che è stato squalificato per ben quattro anni .

Arbitro aggredito in Toscana: 4 anni di squalifica al calciatore del Sagginale

Quattro anni di squalifica al giovane calciatore Giorgio Incagli, tesserato del Sagginale, formazione impegnata nel girone D del campionato Juniores U19 provinciale. La sanzione, dunque, sarà valida fino al 16 aprile 2029, in virtù dell'aggressione nei confronti dell’arbitro del match con l'Ideal Club Incisa, terminato sul punteggio di 0-0. Stando alle motivazioni pubblicate dal giudice sportivo, Incagli "colpiva" il direttore di gara "con una manata al collo, causandogli un dolore immediato e uno stato di stordimento, costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di sette giorni". Non solo Incagli, perché anche altri calciatori sono stati puniti per insulti o minacce nei confronti dell’arbitro: Lapo Nencioli con cinque giornate di squalifica, Matteo Bagiardi e Samuele Kuka con quattro ciascuno, Giulio Pugliese con tre. Neri Cipriani, invece, è stato fermato per un turno a causa della recidiva in ammonizioni. Ammenda di 400 euro al club, per il comportamento, definito inadeguato, dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro. Nel post partita, presso l’impianto sportivo di Grezzano, un giocatore dell’Ideal Club Incisa ha riportato una lesione alla testa nella confusione, rendendo necessario l’intervento del 118. Il referto della gara è stato prontamente trasmesso alla Procura Federale per ulteriori accertamenti sulle circostanze e le responsabilità relative alla ferita subita dal calciatore ospite.