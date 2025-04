Messi ricorda Papa Francesco: "Argentino, diverso, vicino"

La morte di Papa Francesco ha sconvolto anche il mondo dello sport e del calcio. Rinviate tutte le partite di calcio in Italia e in Argentina, ma non solo. Tra i tanti messaggi di star internazionali e calciatori, spunta anche l'omaggio di Lionel Messi, capitano dell'Albiceleste e connazionale del Pontefice scomparso nella mattinata odierna.