Ronaldo in vacanza in Grecia, la mancia pazzesca lasciata allo staff

Il rinnovo a cifre incredibili con l'Al Nassr è sempre più vicino, ma nel corso degli anni Cristiano Ronaldo ha dimostrato di usare i suoi guadagni anche per rendere felici le persone intorno a lui. Come fece alla fine della vacanza a Costa Navarino, un resort greco da sogno nel Peloponneso. Era il 2018 e CR7 era stato da poco eliminato con il suo Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale in Russia contro l'Uruguay, per cui il portoghese decise di passare dieci giorni in Grecia con famiglia e amici per ricaricarsi, possibilmente senza essere circondato dai paparazzi.