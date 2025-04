Tragedia in campo: si accascia durante il riscaldamento. Morto calciatore di 22 anni

Sinamandla Zondi non ce l'ha fatta. È morto a soli 22 anni il talento del Durban City , che si stava preparando per entrare in campo contro il Milford FC, in occasione della sfida valida per la seconda divisione sudafricana. Fatale un malore accusato durante le consuete operazioni di riscaldamento. Partita sospesa e calciatori sotto shock.

Lutto nel mondo del calcio, è morto il giovane Sinamandla Zondi

Il calcio sudafricano piange Sinamandla Zondi, per tutti "Sgora", stroncato da un malore durante Durban City-Milford FC. Partito dalla panchina, il 22enne si stava riscaldando a bordo campo, in attesa di fare il suo ingresso sul terreno di gioco. All'improvviso, si è accasciato al suolo. Immediato l'intervento dei sanitari, che hanno preceduto l'arrivo dell'ambulanza. Per il calciatore, non c'è stato nulla da fare. Partita definitivamente sospesa, con compagni ed avversari evidentemente sotto shock. Pochi minuti più tardi, è arrivata anche la nota ufficiale del Durban City, squadra in cui militava Sgora: "Era un amico, un compagno, un fratello, un'ispirazione per chiunque lo conosceva - si legge -. Continueremo a supportare chi gli era vicino in questo momento difficile".