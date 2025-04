Fiorentina, paura per Dodo: si trova in ospedale   

Ansia e paura in casa Fiorentina. Dodo si è sentito male e stamattina ha raggiunto ò'ospedale di Santa Maria Nova (zona centrale di Firenze) dopo aver avuto accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione. Sono in corso i controlli sulla salute del brasiliano. Le prime indiscrezioni parlano di una sospetta appendicite . Insomma, nulla di così grave. Ma in casa di operazione Dodo salterà alcune partite e sarà indisponibile, al pari di Kean .

Fiorentina, attesa per Dodo

Dodo deve svolgere ulteriori esami e capire definitivamente cosa fare insieme allo staff medico della Fiorentina nelle prossime ore. Se dovesse finire sotto i ferri sarebbe costretto a saltare il derby toscano con l'Empoli, ma anche l'andata della semifinale di Conference e poi lo scontro diretto per l'Europa con la Roma, in agenda tra due domeniche. Non poco calcolando che la stagione è agli sgoccioli e ogni gara vale come una finale.