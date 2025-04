Evra dal calcio all'MMA: "Vorrei affrontare Suarez, potrebbe anche mordermi"

Patrice Evra non torna in campo ma sul ring: combatterà il suo primo incontro di MMA. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato stampa pubblicato dalla Professional Fighters League, è stato lo stesso ex difensore di Manchester United, Juventus e capitano della nazionale francese: "Mi alleno da anni con i migliori al mondo. Anche loro vi diranno che sono pronto. Farò uno spettacolo all'Accor Arena il 23 maggio, venite a vedere lo spettacolo ".