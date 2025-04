Avellino, proposta di matrimonio per il difensore Enrici durante la festa promozione

Festa per la promozione in Serie B e proposta di matrimonio (con risposta affermativa). Una serata da non dimenticare, quella del 27 aprile, per Patrick Enrici .Il difensore classe 2001, protagonista sul campo della cavalcata dell' Avellino , al termine dell'ultima partita di campionato ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna, Elena. "La partita più difficile... ma ha detto sì". Queste le dichiarazioni in conferenza stampa, accompagnato proprio dalla sua futura moglie, a questo punto, del giocatore.

Proposta con striscione per Enrici

"Elena, mi vuoi sposare?" questo lo striscione, mostrato dai raccattapalle in campo, con il messaggio di Enrici verso la compagna. Un gesto emozionante, quello del difensore, arrivato dopo la festa promozione, in uno stadio Partenio tutto esaurito, in seguito alla vittoria per 2-1 contro l'Altamura. "Siamo insieme da quattro anni. Abita nel mio stesso paese, in provincia di Cuneo, dove non ci siamo mai visti. Giocavo a Lecco, lei lavorava a Milano. Tramite amicizie ci siamo conosciuti e non ci siamo mai lasciati". Così il futuro sposo, nonché prossimo difensore di Serie B, ha parlato dopo la partita.



