Jovanotti incontra De Rossi: cosa si sono detti e la sorpresa di Fiorello sul palco a Roma

Daniele De Rossi e Jovanotti . Un incontro avvenuto nel backstage del Palazzetto dello Sport di Roma , dove il cantante era presente per una data del suo PalaJova, il tour per i palazzetti. La bandiera ed ex allenatore giallorosso ha ricevuto l'elogio proprio di Jovanotti , che ha postato le immagini dell'incontro, dedicando inoltre una lunga dedica.

Jovanotti su De Rossi: "Uno dei grandissimi dello sport, lo ammiro da sempre"

"Sapete che io e il calcio siamo pianeti distanti nel senso che per quanto mi piaccia il gioco ben giocato non sono mai stato un tifoso di club, ma l’epica dei campioni, i valori dello sport, le grandi storie di calcio e calciatori mi emozionano tanto quanto le gesta di Ettore, Achille e compagnia bella. Ieri sera conoscere di persona il grande Daniele De Rossi mi ha riempito di gioia, è uno dei grandissimi dello sport italiano e lo ammiro da sempre e non sapevo che amasse la mia musica, mi ha fatto un grande piacere". Questo il lungo messaggio che Jovanotti ha dedicato a De Rossi. Al concerto hanno presenziato anche altri vip, come Carl Brave, Bebe Vio, Ariete e Rosario Fiorello